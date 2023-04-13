Еще один препарат для диабетиков перестанут поставлять в Россию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще один датский препарат от сахарного диабета — «Ребелсас» — перестанут поставлять в Россию с 2024 года. Такое решение приняла датская компания Novo Nordisk.

— В ноябре 2022 года ООО Novo Nordisk официально оповестил Росздравнадзор о прекращении поставок препарата «Ребелсас» (международное непатентованное наименование семаглутид) с 2024 года. За три месяца 2023 года в гражданский оборот было выпущено 9 240 упаковок лекарства «Ребелсас», поставки будут продолжены до конца года, — цитирует ТАСС пресс-службу Росздравнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что на российском фармрынке есть аналоги этого препарата. Но их можно принимать только по назначению врача.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце марта стало известно, что датская компания Novo Nordisk будет поставлять в Россию препарат для диабетиков «Оземпик» только до декабря 2023 года. Компания уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок на территорию РФ в ноябре 2022 года. При этом в ведомстве рассказали об аналогах этого препарата, которые доступны для россиян.

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Айрат Назипов