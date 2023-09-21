«Коммерсантъ»: в России начались сбои с импортом продукции для лечения диабета

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В России снизилась доступность продукции для непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) у пациентов с диабетом, начались проблемы с поставками аппаратов ирландско-американской компании Medtronic, об этом «Коммерсанту» сообщила директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева.

Часть комплектующих к этой системе попала в обнародованный США в мае 2023 года список продукции двойного назначения, ее поставки требуют получения отдельной экспортной лицензии, поэтому теперь ввоз в Россию затруднен.

Как заявила Мокрышева, Минздрав РФ ищет альтернативных производителей. Прежде всего проверяются аппараты из Китая, но «не все они соответствуют нашим требованиям для пациентов».

realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

Свои системы НМГ в Россию поставляет и американская Abbott, рассказал гендиректор MDPro Алексей Ванин. Уточняется, что весной пациенты также жаловались на нехватку систем НМГ, но уже от этой компании, однако сейчас никаких проблем не возникает.

Из-за сложностей с поставками медизделий Medtronic без систем НМГ остались дети до 4 лет, так как продукция Abbott используется только после этого возраста.

В Medtronic же, в свою очередь, заверили, что работают над обеспечением стабильных поставок для лечения диабета на российский рынок.



Системы НМГ каждые несколько минут проверяют состояние диабетиков. Продукция американской компании состоит из сменяемого раз в несколько дней сенсорного датчика, измеряющего уровень глюкозы. Данные передаются в приложение на телефоне через трансмиттер.



В конце марта этого года стало известно, что датская компания Novo Nordisk будет поставлять в Россию препарат для диабетиков «Оземпик» только до декабря 2023 года. Компания уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок на территорию РФ в ноябре 2022 года. В апреле стало известно, что еще один датский препарат от сахарного диабета, «Ребелсас», перестанут поставлять в Россию с 2024 года.



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ИЛина Хакимова