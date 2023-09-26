Россия может ограничить вывоз рыбы из Японии из-за рисков радиационного загрязнения

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Россельхознадзор рассматривает возможность ограничения поставок рыбной продукции из Японии вслед за Китаем, такое решение ведомство может принять из-за рисков радиационного загрязнения после сброса воды, использовавшейся для охлаждения реакторов АЭС «Фукусима-1».



Окончательное решение примут после переговоров с японской стороной. Стороны договорились уточнить методики определения в продукции радиоактивных веществ, которые образуются в воде в результате охлаждения фрагментов ядерного топлива в разрушенных реакторах АЭС «Фукусима-1».

Исследования с 18 по 22 сентября рыбной продукции, добытой вблизи места сброса слаборадиоактивной воды с японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1», не выявили нарушений. Такие же исследования проводились с 11 по 15 сентября, нарушения не выявили.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Япония начала сбрасывать в океан первую партию очищенной от радиоактивных веществ воду с АЭС «Фукусима-1» в конце августа. Компания ТЕРСО, оператор атомной электростанции, разбавляла очищенную от радионуклидов воду (за исключением трития) морской водой, чтобы снизить содержание трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм.

В феврале Россия выражала крайнюю степень обеспокоенности планами Японии сбросить загрязненную радионуклидами воду с АЭС «Фукусима-1» в океан. Токио никак не консультировался с соседними государствами по поводу принятия этого решения, отмечал на заседании СБ ООН зампостпреда России при организации Дмитрий Чумаков.

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Маргарита Головатенко