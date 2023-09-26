Россельхознадзор не выявил нарушений при мониторинге рыбы после сбросов с АЭС «Фукусима-1»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Исследования рыбной продукции, добытой вблизи места сброса слаборадиоактивной воды с японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1», не выявили нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

В период с 18 по 22 сентября было проведено 494 исследования 164 проб рыбной продукции общим весом 31,7 тысячи тонн, добытой в промысловых подзонах пяти регионов страны.

— Среди регионов происхождения рыбы, морепродуктов и икры заказчики исследований в 58 случаях указали промысловые подзоны Приморья, в 38 случаях — Камчатки, в 29 случаях — Сахалина, в 21 случае — Хабаровского края и в одном случае — Мурманской области, — говорится в сообщении ведомства.

Случаев превышения установленных нормативов по показателям радиоактивной чистоты не установлено.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, такие же исследования проводились с 11 по 15 сентября. Тогда анализировались 112 проб рыбной продукции общим весом 26,7 тысячи тонн, добытой в промысловых подзонах шести регионов. Случаев превышения установленных нормативов по показателям радиоактивной чистоты также не было установлено.

Япония начала сбрасывать в океан первую партию очищенной от радиоактивных веществ воду с АЭС «Фукусима-1» в конце августа. Компания ТЕРСО, оператор атомной электростанции, разбавляла очищенную от радионуклидов воду (за исключением трития) морской водой, чтобы снизить содержание трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм.

В феврале Россия выражала крайнюю степень обеспокоенности планами Японии сбросить загрязненную радионуклидами воду с АЭС «Фукусима-1» в океан. Токио никак не консультировался с соседними государствами по поводу принятия этого решения, отмечал на заседании СБ ООН зампостпреда России при организации Дмитрий Чумаков.

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Максим Кокунин