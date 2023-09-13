WhatsApp запустил функцию создания каналов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta*) запускает функцию создания каналов, которую анонсировал в июне. Она станет доступным более чем в 150 странах в ближайшие месяцы, сообщили в компании.



Теперь пользователи смогут ставить на записи каналов реакции, будут доступны улучшенный каталог с автоматическим фильтром с учетом страны пользователя и возможность пересылать сообщения каналов в личные чаты и группы. Администраторы смогут редактировать записи в каналах в течение 30 дней после публикации.

Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин указал, что официальную позицию по работе мессенджера на территории России могут пересмотреть, если одной из функции мессенджера станет массовое распространение информации.

Накануне стало известно, что WhatsApp запустит новые функции, в том числе возможность фильтровать чаты. Пользователи смогут создавать список своих бесед.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Маргарита Головатенко