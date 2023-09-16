Глава Минцифры заявил, что с мессенджером WhatsApp в России «все будет хорошо»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что с мессенджером WhatsApp (принадлежит Meta*) в стране все будет хорошо. Об этом сообщает ТАСС.

— Уверен, что все будет хорошо, — поделился министр.

Напомним, ранее мессенджер сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов. Предполагается, что пользователи смогут конфиденциально получать обновления о том, что им интересно.

На этой неделе глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что WhatsApp могут заблокировать на территории России, если он запустит функцию русскоязычных каналов.



* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.



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Максим Кокунин