Новости общества

22:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава Минцифры заявил, что с мессенджером WhatsApp в России «все будет хорошо»

13:00, 16.09.2023
Глава Минцифры заявил, что с мессенджером WhatsApp в России «все будет хорошо»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что с мессенджером WhatsApp (принадлежит Meta*) в стране все будет хорошо. Об этом сообщает ТАСС.

— Уверен, что все будет хорошо, — поделился министр.

Напомним, ранее мессенджер сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов. Предполагается, что пользователи смогут конфиденциально получать обновления о том, что им интересно.

На этой неделе глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что WhatsApp могут заблокировать на территории России, если он запустит функцию русскоязычных каналов.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин
ОбществоВластьТехнологии

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также