Сегодня в Казани ожидается до +21 градуса

Во вторник, 26 сентября, в Казани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +19 до +21 градуса. В целом по Татарстану температуры воздуха не превысят +22°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в Казани прогнозируется северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 5—10 м/с.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, очень теплая и сухая погода сохранится до конца сентября. Температуры воздуха в дневное время могут достигать +24 градусов.



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Татьяна Демина