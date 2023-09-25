В Татарстане до конца сентября сохранится очень теплая и сухая погода

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане до конца сентября ожидается очень теплая и сухая погода, температуры воздуха в дневное время будут достигать +24 градусов. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В ночь на вторник, 26 сентября, в Татарстане местами возможен небольшой дождь и от +7 до +12 градусов. Днем существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до +17... +22°С.



В среду и четверг, 27 и 28 сентября, Татарстан расположится в поле высокого атмосферного давления. Дожди в эти дни маловероятны. Ночью температуры будут опускаться до +2... +8 градусов, днем они не превысят +17... +22°С.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 29 и 30 сентября, сохранится теплая погода без осадков. Днем воздух прогреется до +19... +24 градусов.

Днем в понедельник, 25 сентября, Татарстан находится под влиянием приближающегося холодного атмосферного фронта с запада европейской территории России. Местами прогнозируется небольшой дождь. В полдень в республике зафиксировали от +24 до +26 градусов.

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Татьяна Демина