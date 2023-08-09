В Татарстане создали оргкомитет по подготовке к заседанию Московского формата консультаций по Афганистану

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению в Казани пятого заседания Московского формата консультаций по Афганистану. Его возглавил премьер-министр республики Алексей Песошин.

Всего в состав республиканского оргкомитета вошли 32 человека. Среди них главы министерств и ведомств Татарстана, вице-премьеры республики, мэр Казани и помощники раиса.

Заместителями председателя республиканского оргкомитета назначены вице-премьер — руководитель аппарата кабмина Татарстана Шамиль Гафаров и министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко. Секретарем (по согласованию) определен представитель МИД России в Казани Радик Вахитов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Оргкомитету поручено разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в Казани пятого заседания Московского формата консультаций по Афганистану.

Оно пройдет в столице Татарстана по предложению МИД России 29 сентября 2023 года. Основной на встрече станет тема инклюзивности временного правительства запрещенного в России движения «Талибан»*. Планируется обсуждение вопросов борьбы против терроризма и наркопреступности.

* «Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.



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Татьяна Демина