В Казани стартовал «Аксенов-фест»

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Казани стартовал ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест». Об этом сообщает Управление культуры города.



Фестиваль проходит уже в 16-й раз. В рамках мероприятия в Казани уже прошла пресс-конференция писателей-участников «Аксенов-феста».

Напомним, мероприятие пройдет в столице Татарстана 20—22 сентября на нескольких площадках. Среди них Национальная библиотека республики, Дом-музей и сквер Аксенова, а также Колонный зал Казанской ратуши и библиотека №13.



В пятницу, 22 сентября, в 15.00 в состоится главное событие фестиваля — вручение премии «Звездный билет» с участием гостей, в том числе деятелей культуры России и Татарстана. На мероприятии выступит народная артистка страны Лариса Долина со специальной джазовой программой.



В 2023 году организация и проведение «Аксенов-феста» обошлись бюджету Казани в 5,789 млн рублей. Сумма контракта оказалась на 13,6%, или на 910,5 тысячи рублей, меньше начальной цена контракта.



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Татьяна Демина