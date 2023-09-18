Казанский «Аксенов-фест» подешевел на 910,5 тысячи рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году организация и проведение ежегодного литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» обойдутся бюджету Казани в 5,789 млн рублей. Сумма контракта оказалась на 13,6%, или на 910,5 тысячи рублей, меньше начальной цены, подсчитало «Реальное время».

На подписание документа было три претендента. Они предложили за свои услуги 6,359 млн рублей, 5,823 млн рублей и 5,789 млн рублей.

Контракт Управление культуры Казани заключило с местным ООО «Ивент-сервис». Компания проводит мероприятия по заказу городских властей не первый раз. Например, в этом году она занималась организацией в столице Татарстана Дня России за 5,6 млн рублей. В прошлом году компания получила контракт на уличные мероприятия в рамках «Культурная среда. Лето 2022» за 895 тысяч рублей, на культурную программу в новогоднюю ночь за 2,7 млн рублей и детские театрализованные новогодние представления почти за 1,3 млн рублей.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ООО «Ивент-сервис» зарегистрировано в Казани в мае 2017 года. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Бенефициар компании — бывший директор местного ООО «Алга», занимающегося зрелищно-развлекательными мероприятиями, Алексей Коклин. Руководит ею Денис Блинов.



Напомним, начальная цена контракта на организацию и проведение ежегодного «Аксенов-феста» составляла 6,7 млн рублей. Мероприятие пройдет в Казани 20—22 сентября на нескольких площадках в Национальной библиотеке Татарстана, в Доме-музее и сквере Аксенова, а также в Колонном зале Казанской ратуши.



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Татьяна Демина