Венесуэла призвала ООН создать свободную от западных санкций зону

Венесуэла обратилась к ООН с предложением создать свободную от санкций зону, где финансовые операции, торговля и инвестиции будут ограждены от ограничений западных стран. Идею на Генеральной ассамблее ООН озвучил министр иностранных дел республики Иван Хиль.

— Мы предлагаем создать зону, свободную от односторонних принудительных мер <..> которая позволит нам гарантировать прямые инвестиции и легальную торговлю между нашими странами без рисков, произвольных или карательных препятствий со стороны западных держав, — передает «РИА Новости» слова Хиля.



По его словам, несмотря на многочисленные западные санкции и давление, экономика Венесуэлы начала процесс восстановления с положительными прогнозами.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что санкции против России не работают. По его мнению, политика западных стран в этом вопросе потерпела провал. А президент России Владимир Путин сообщал о том, что государство выдержало «абсолютно беспрецедентное внешнее давление» и «санкционный натиск правящих элит в западном блоке».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова