Глава МИД Венгрии: санкции против России провалились
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции против России не работают. По его мнению, политика западных стран в этом вопросе потерпела провал.
— Мы не видим, что санкции работают, они провалились. Одной из их целей было поставить Россию на колени, а второй — достичь мира. Сейчас уже был 11-й пакет санкций. Мы видим, что Россия сталкивается с рядом сложностей, но Россия не стоит на коленях, а мир не стал ближе, — цитирует его ТАСС.
Соответствующее заявление Сийярто сделал на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. До этого он провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
На днях президент России Владимир Путин сообщил о завершении этапа восстановления экономики страны. По его словам, государство выдержало «абсолютно беспрецедентное внешнее давление» и «санкционный натиск правящих элит в западном блоке».
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