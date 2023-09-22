Глава МИД Венгрии: санкции против России провалились

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции против России не работают. По его мнению, политика западных стран в этом вопросе потерпела провал.

— Мы не видим, что санкции работают, они провалились. Одной из их целей было поставить Россию на колени, а второй — достичь мира. Сейчас уже был 11-й пакет санкций. Мы видим, что Россия сталкивается с рядом сложностей, но Россия не стоит на коленях, а мир не стал ближе, — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление Сийярто сделал на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. До этого он провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

На днях президент России Владимир Путин сообщил о завершении этапа восстановления экономики страны. По его словам, государство выдержало «абсолютно беспрецедентное внешнее давление» и «санкционный натиск правящих элит в западном блоке».

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Айрат Назипов