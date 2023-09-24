Сегодня в Казани ожидается до +27 градусов

В Казани в воскресенье, 24 сентября, будет переменная облачность. Осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.

Днем в столице Татарстана воздух прогреется до +25..27 градусов. Ветер юго-западный 4—9 м/с.

В целом по республике прогнозируется от +22 до +27°С. Осадков не ожидается,

местами можно будет увидеть туман.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В начале следующей недели прогнозируется до +26 градусов. Температурный фон немного понизится во вторник — днем температуры не превысят +24°С, а местами может пройти небольшой дождь.

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Айрат Назипов