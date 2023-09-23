Казахстан будет искать новый рынок поставок вооружения

В Казахстане состоялось межведомственное совещание министерств обороны и промышленности и строительства страны, руководителей предприятий ОПК, где были всесторонне обсуждены имеющиеся проблемные вопросы и пути их решения. Одной из тем стал вопрос поиска нового рынка поставок вооружения.

— С учетом текущей геополитической ситуации, санкционных ограничений, нарушений логистических связей обсуждалась тематика диверсификации закупок вооружения и военной техники, необходимости поиска новых рынков поставок, с учетом военно-экономической безопасности государства, — говорится на сайте Минобороны Казахстана.

Также были затронуты вопросы технического сопровождения и ремонта имеющегося парка вооружения и военной техники, освоение и локализация производства современных образцов ВВТ и боеприпасов.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

В апреле Евросоюз не выявил случаев нарушения Казахстаном санкционного режима против России. Как говорил посол ЕС по санкционной политике Дэвид О'Салливан, если такие случаи будут выявлены и доказаны, Евросоюз будет работать вместе с казахстанскими партнерами в поиске решения данного вопроса.

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Айрат Назипов