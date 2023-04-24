Евросоюз не выявил в Казахстане нарушений санкционного режима против России

Евросоюз не выявил случаев нарушения Казахстаном санкционного режима против России. Об этом рассказал посол ЕС по санкционной политике Дэвид О'Салливан

— Мы не налагаем санкции на третьи страны, в исключительных случаях мы можем наложить санкции на определенные компании, если будет доказано, что они действительно помогают обходу санкций. На данный момент у нас нет достаточно подробной детальной информации, согласно которой мы можем определить, что та или иная компания действительно помогает обходу санкций, — приводит его слова «Казинформ».

По его словам, если такие случаи будут выявлены и доказаны, Евросоюз будет работать вместе с казахстанскими партнерами в поиске решения данного вопроса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, Казахстан получил механизм для ограничения транзитов грузов в Россию. Астана может контролировать поставки санкционных грузов в РФ с помощью электронных навигационных пломб.



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Айрат Назипов