Больше половины молодежи в России хочет работать в IT

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Собираются строить карьеру в IT и digital-сфере 53% молодых россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования VK Education и «Профилум».

Более всего молодежь привлекают разработка продуктов, сервисов, приложений и сайтов (57%), программирование (52%), искусственный интеллект и машинное обучение (37%), анализ данных (32%) и тестирование (20%).

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Восьми из десяти опрошенных IT кажется интересной сферой. Также программирование выбирают из-за его перспективности (56%), большого количества возможностей для развития (44%), востребованности IT-специалистов и симпатии к ним (по 31%).

Считают, что для работы программистом нужно иметь соответствующее высшее образование, 33% респондентов. Еще 25% уверены, что достаточно пройти подходящие курсы.

Напомним, при смене профессии 28% казанцев ушли бы в IT. Работу тестировщика выбрали бы 19% респондентов, data scientist — 17%, аналитику данных — 13%.



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Галия Гарифуллина