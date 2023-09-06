При смене профессии казанцы ушли бы в IT

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Уверены, что деятельность в сфере информационных технологий сейчас наиболее перспективна, 28% жителей Казани. Об этом свидетельствуют данные исследования группы «АльфаСтрахование».

При смене профессии работу тестировщика выбрали бы 19% респондентов, data scientist — 17%, аналитика данных — 13%. Эти профессии привлекают казанцев высокими зарплатами (эту причину назвали 28% опрошенных), возможностью удаленной работы (23%) и потенциалом (17%). Еще у 17% работа в IT просто вызывает интерес.

Больше половины казанцев (56%) не видят необходимости получать высшее образование для смены профессии, предпочитая переквалификацию. Рассматривают возможность выбрать деятельность, приносящую более высокий доход, 43% опрошенных. Не верит в то, что смена профессии может открыть перспективу финансового роста, каждый четвертый.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

При этом 25% респондентов ответили, что до конца года зарплаты точно увеличатся у программистов. Еще 20% опрошенных верят в рост доходов сотрудников, работающих в сфере финансов. Также казанцы ждут повышения оплаты труда в автомобильном бизнесе (15,1%), торговле (14%), медицине (13%) и образовании (11%).

Напомним, треть жителей Поволжья считают, что программист — самая престижная профессия. В тройку лидеров также вошли директор (14%) и президент (9%), следует из опроса hh.ru. Кроме того, 7% жителей округа думают, что престижно быть предпринимателем, а 6% — врачом.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Галия Гарифуллина