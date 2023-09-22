Собрание по дивидендам «Татнефти» не состоялось из-за отсутствия кворума

Внеочередное собрание акционеров ПАО «Татнефть» не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщает компания.



На собрании 21 сентября акционеры должны были принять решение о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года. Совет директоров рекомендовал начислить акционерам по итогам шести месяцев 27,54 рубля на все виды акций.

Повторное собрание с той же повесткой дня созывается 28 сентября.

В августе Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить на внеочередном собрании дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 27,54 рубля на акцию.

В июне акционеры ПАО «Татнефть» одобрили финальные дивиденды за 2022 год на повторном годовом собрании. В общей сложности компания выплатит за прошлый год 67,28 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных 39,57 рубля на акцию.

В 2022 году ПАО «Татнефть» увеличило чистую прибыль по МСФО на 43% — до 284,6 млрд рублей. Результат по чистой прибыли оказался выше ожиданий аналитиков (275 млрд рублей). Также выросла добыча нефти — по итогам года компания добыла 29,114 млн тонн нефти, что на 4,6% выше показателя 2021 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко