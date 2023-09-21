«Возможность есть»: глава РФС высказался о перспективах перехода в Азиатскую конфедерацию

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что Россия все еще может перейти в Азиатскую конфедерацию. Его слова передает «Чемпионат».

— Если говорить про переход в Азиатскую конфедерацию, такая возможность есть. Мы держим ее в уме. Мы должны понимать, что для нас важно через какое-то время начать участвовать в официальных матчах. На данный момент ведем переговоры с УЕФА. Повторюсь, что вариант с Азиатской конфедерацией существует, — сказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, после начала спецоперации Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях.

23 декабря президент РФС Александр Дюков заявил о готовности Азиатской конфедерации футбола принять Россию в свой состав. Он отметил, что решение будет приниматься большинством голосов. Но голосование перенесли.

30 декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься анализом и выработкой дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры.

В середине июня советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент выразил надежду на возвращение российских команд в международные турниры. Он добавил, что УЕФА выполняет все обязательства перед РФС, включая финансовую поддержку и участие в различных проектах организации.



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Айрат Назипов