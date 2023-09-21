В Казани средний платеж по ипотеке после повышения ставки превысит 82 тысячи рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

После повышения ключевой ставки в России ипотека станет менее доступной. В Казани после повышения ставки средний платеж при ставке 15% превысит 82 тысячи рублей, увеличившись на 24 тысячи, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитики ЦИАН.



Столица Татарстана вошла в тройку мегаполисов с самой высокой нагрузкой на семейный бюджет — казанцы за ипотеку будут отдавать в среднем 65% своего дохода. Первые два места принадлежат Москве и Санкт-Петербургу — при ставке до 15% годовых платежи соответственно составят 165,9 тыс. рублей (74% от дохода) и 114,2 тысячи рублей (72%).

В среднем, по оценке аналитиков, на оплату ипотеки в городах-миллионниках будет уходить 51% семейного дохода, это около 52,7 тыс. рублей в месяц.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сейчас ключевая ставка составляет 13% годовых, что соответствует рыночному уровню ставок по ипотеке в диапазоне 14,5—15%, определяемых как высокие. В начале 2023 года ставки на вторичном рынке составляли 9—10%, и с тех пор условия по ипотеке значительно ужесточились.

Эксперты финансового маркетплейса «Сравни» провели исследование среди двухкомнатных квартир на вторичном рынке. Они пришли к выводу, что в Казани брать ипотеку выгоднее, чем снимать жилье. По их подсчетам, средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Казани в июне 2023 года составляла 116 400 рублей за квадратный метр. Средняя арендная плата за «двушку» в регионе составила 21 300 рублей. В предыдущие пять лет стоимость такой квартиры росла на 11,55% в год, а стоимость аренды — на 8,89% в год.

Росреестр Татарстана зафиксировал резкий всплеск продаж жилой недвижимости в августе: договоров купли-продажи было зарегистрировано на 51% больше, чем в прошлом году, и на 7% больше, чем в июле. При этом объемы площади, проданной на рынке «первички» в августе, в республике упали на 2% по отношению к июльским показателям. Подробности — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко