Эксперты: в Казани ипотека выгоднее аренды

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Эксперты финансового маркетплейса «Сравни» провели исследование среди двухкомнатных квартир на вторичном рынке. Они пришли к выводу, что в Казани брать ипотеку выгоднее, чем снимать жилье.

По их подсчетам, средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Казани в июне 2023 года составляла 116 400 рублей за квадратный метр. Средняя арендная плата за «двушку» в регионе составила 21 300 рублей. В предыдущие пять лет стоимость такой квартиры росла на 11,55% в год, а стоимость аренды — на 8,89% в год.

— Цены на квартиры растут в 2 раза быстрее. Ставка по ипотеке в регионе (8,15%) несколько выше, чем средний процент по банковскому вкладу (7,96%). При сохранении тенденции за 24 года заемщик в Казани сможет выплатить ипотеку и станет полноценным собственником жилья, а накопить на собственную квартиру с помощью банковского вклада за этот период не получится, — объяснила эксперт маркетплейса Валентина Дорохова.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Эксперты считают, что накопить на квартиру в Татарстане получится за 24 года, если доходность по банковскому вкладу или другим вариантам инвестирования денежных средств составит более 40,1% годовых.

Росреестр Татарстана зафиксировал резкий всплеск продаж жилой недвижимости в августе: договоров купли-продажи было зарегистрировано на 51% больше, чем в прошлом году, и на 7% больше, чем в июле. При этом объемы площади, проданной на рынке «первички» в августе, в республике упали на 2% по отношению к июльским показателям. Подробности — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов