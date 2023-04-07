Раис Татарстана подписал закон о штрафах за нарушение правил пользования метро

Фото: realnoevremya.ru/Диана Жиленкова

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, который вводит штрафы за нарушение правил эксплуатации метро.



Если юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие подвижной состав внеуличного транспорта и таких объектов инфраструктуры, не соблюдают правила технической эксплуатации внеуличного транспорта, это влечет административный штраф.

Для должностных лиц он составит от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Если правила нарушили повторно в течение года, штраф увеличится: для должностных лиц до 50 тыс. рублей, а для юридических — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Диана Жиленкова

Поправку в республиканский Кодекс об административных правонарушениях Госсовет Татарстана принял 23 марта. Он предусматривает санкции за нарушение правил эксплуатации внеуличного транспорта, к которым относят не только метрополитен, но и монорельсовый транспорт, подвесную канатную дорогу и фуникулер. Подобные штрафы за нарушение правил пользования и эксплуатации метро действуют в Санкт-Петербурге.

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Маргарита Головатенко