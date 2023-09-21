В Казани задержали подозреваемого в краже товаров из магазина ФК «Рубин»
В Казани задержали подозреваемого в краже товаров из магазина футбольного клуба «Рубин», сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.
Сообщение о краже поступило в отдел полиции «Ямашевский» в понедельник, 18 сентября. Вор проник в магазин, вскрыв дверь.
48-летний задержанный казанец полностью признал вину. Большую часть похищенного он успел сбыть случайным прохожим. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В январе полицейские Казани задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий из магазина на общую сумму более 300 тысяч рублей. Преступник воспользовался отсутствием продавца возле прилавка, забрал оставленный без присмотра лоток с золотыми изделиями и скрылся.
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