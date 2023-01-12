Полицейские Казани задержали подозреваемого, обокравшего ювелирный магазин на 300 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Полицейские Казани задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий из магазина на общую сумму более 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

— В дежурную часть ОП №2 «Вишневский» УМВД России по г. Казани поступило сообщение о том, что в одном из ювелирных магазинов города произошла кража золотых изделий. Преступник воспользовался отсутствием продавца возле прилавка, забрал оставленный без присмотра лоток с золотыми изделиями и скрылся. Обнаружив пропажу товара, женщина вызвала сотрудников полиции, — отметили в МВД.

Полицейские установили личность предполагаемого вора. Им оказался нигде не работающий ранее судимый житель Карачаево-Черкесской Республики. Его задержали в съемной квартире в Набережных Челнах.

Фото: скриншот видео МВД по РТ

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Он уже признал свою вину. У задержанного изъяли драгоценности. В ближайшее время украшения направят на экспертизу.

Как отметили в МВД, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Сейчас следователи устанавливают его возможную причастность к другим преступлениям, а также ведут поиск его возможных соучастников.

Напомним, что в конце прошлого года в Казани арестовали троих подозреваемых в похищении человека и угоне «Мерседеса» в Казахстан.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов