В Казани трамваи №2 и троллейбусы №13 начали курсировать без кондукторов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани трамваи маршрутов №2 и троллейбусы №13 с 20 сентября работают без кондукторов. Оплачивать проезд в них пассажиры должны самостоятельно с помощью специальных устройств, сообщили в «Метроэлектротрансе».

Бескондукторная система оплаты на сегодняшний день действует на трамвайных маршрутах №2 и №4 и на маршрутах троллейбусов №2, №6 и №13. Это 18 трамваев и 27 троллейбусов.



В планах оборудовать в Казани бескондукторной системой 48 трамваев и 45 троллейбусов. Она появится на 11 троллейбусах маршрута №7, 14 троллейбусах маршрута №9, четырех трамваях маршрута №3 и шести трамваях №6.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За оплатой пассажирами проезда следят мобильные бригады КРО и административный персонал депо. При проверке для подтверждения оплаты необходимо приложить карту к валидатору, который покажет, была ли произведена оплата.



Новую систему оплаты проезда вводят из-за нехватки кондукторов на маршрутах. Впервые она появилась в Казани в ноябре 2020 года — ее начали тестировать на трамвайных маршрутах №5 и 5а. С августа 2021-го систему ввели в троллейбусе №2.



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Татьяна Демина