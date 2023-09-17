Казанская «Стрела» впервые стала победителем Кубка России по регби

Казанская «Стрела» впервые обыграла «Красный Яр» в финальном матче PARI — Кубка России по регби. Матч на «ВТБ-Арене» в Москве завершился со счетом 23:12 в пользу казанского клуба.



«Стрела» впервые в истории завоевала титул победителя Кубка России. До сезона-2020/21 казанцы не играли в высшем дивизионе чемпионата.

Красноярцы — самая титулованная команда Кубка России, они побеждали в турнире десять раз. На счету клуба десять побед в чемпионате России. В прошлом году обладателем Кубка России стал красноярский «Енисей».

Вывела «Стрелу» в финал Кубка России непростая победа над московским «Динамо». Спортивная редакция «Реального времени» рассказывала об ожидаемом успехе в финале.



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Маргарита Головатенко