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Владимир Путин на фоне нехватки рабочих рук призвал использовать кадровый потенциал регионов России

17:32, 11.04.2023
Владимир Путин на фоне нехватки рабочих рук призвал использовать кадровый потенциал регионов России
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обратил внимание на дефицит рабочих рук во многих сферах деятельности. Для решения этой проблемы он призвал прибегнуть к кадровому потенциалу регионов, «где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы».

— На фоне всех сложностей прошлого года отечественные предприятия избежали массовых сокращений сотрудников, сохранили коллективы. Сейчас ситуация принципиально иная. С учетом исторически минимальной безработицы в целом по стране в 3,5% по многим направлениям просто не хватает рабочих рук, — сказал глава государства.

Кроме того, для решения проблемы Владимир Путин считает необходимым активное применение технологий бережливого производства. Еще один шаг на пути к устранению дефицита рабочей силы в России — автоматизация во всех отраслях экономики и в социальной сфере.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Одна из сфер, в которой не хватает рабочих рук, — строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Как рассказывали в Минстрое России в марте 2023 года, дефицит специалистов оценивается в 200 тысяч и 90 тысяч человек соответственно.

Сокращение числа строителей и работников сферы ЖКХ зафиксировали и в Татарстане. Их количество снизилось на 6% и 2,7% соответственно. При этом зарплаты специалистов в этих областях деятельности выросли.

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Татьяна Демина
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