Владимир Путин на фоне нехватки рабочих рук призвал использовать кадровый потенциал регионов России

Президент России Владимир Путин обратил внимание на дефицит рабочих рук во многих сферах деятельности. Для решения этой проблемы он призвал прибегнуть к кадровому потенциалу регионов, «где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы».

— На фоне всех сложностей прошлого года отечественные предприятия избежали массовых сокращений сотрудников, сохранили коллективы. Сейчас ситуация принципиально иная. С учетом исторически минимальной безработицы в целом по стране в 3,5% по многим направлениям просто не хватает рабочих рук, — сказал глава государства.

Кроме того, для решения проблемы Владимир Путин считает необходимым активное применение технологий бережливого производства. Еще один шаг на пути к устранению дефицита рабочей силы в России — автоматизация во всех отраслях экономики и в социальной сфере.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Одна из сфер, в которой не хватает рабочих рук, — строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Как рассказывали в Минстрое России в марте 2023 года, дефицит специалистов оценивается в 200 тысяч и 90 тысяч человек соответственно.

Сокращение числа строителей и работников сферы ЖКХ зафиксировали и в Татарстане. Их количество снизилось на 6% и 2,7% соответственно. При этом зарплаты специалистов в этих областях деятельности выросли.



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Татьяна Демина