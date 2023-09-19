Владимир Путин в октябре может провести в Китае переговоры с Си Цзиньпином

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/Государственный обед от имени президента России Владимира Путина в честь председателя КНР Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин осенью 2023 года может провести в Пекине встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. О планах главы государства рассказал секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев.

— В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Владимировича Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, — цитирует его «РИА Новости».

Николай Патрушев уточнил, что встреча лидеров России и Китая должна состояться в рамках участия Владимира Путина в международном форуме «Один пояс, один путь». Мероприятие пройдет в Китае.

Напомним, скорую встречу с Си Цзиньпином президент России анонсировал 1 сентября на открытом уроке «Разговор о важном». Ее место и дату он не уточнял.



Владимир Путин обращал внимание, что Си Цзиньпин делает много для развития российско-китайских отношений. С ним он намерен обсудить, что можно сделать «по направлению развития гуманитарных контактов».



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Татьяна Демина