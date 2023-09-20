Михаил Мишустин поприветствовал участников Kazan Digital Week — 2023

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поприветствовал участников, партнеров и организаторов Международного форума Kazan Digital Week-2023, который проходит в столице Татарстана. Он назвал его эффективной площадкой для обмена опытом и достижениями научных и деловых кругов.

— Все вместе вы предлагаете идеи по повышению технологического уровня развития российской экономики. Президент неоднократно подчеркивал, что цифровая трансформация должна охватывать каждую отрасль, предприятие, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи, — сказал Михаил Мишустин.



Он заявил, что российское правительство принимает меры, чтобы создать максимально комфортные условия для ИТ-предпринимателей. Он напомнил, что для стимулирования появления в этой сфере новых продуктов и их внедрения запущены различные инструменты, в том числе налоговые преференции и гранты.

Напомним, Kazan Digital Week стартовал в столице Татарстана 20 сентября. В церемонии открытия форума участие приняли раис республики Рустам Минниханов и глава Минцифры России Максут Шадаев. На площадке мероприятия работает выездная редакция «Реального времени».



На Kazan Digital Week сообщили, что для отечественных производителей-поставщиков будет введен статус системно значимого поставщика, законопроект сейчас разрабатывается. Объем льгот, которые получила отрасль, является беспрецедентным, добавил Максут Шадаев.

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Луиза Игнатьева, Татьяна Демина