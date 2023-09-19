В Минэкологии Татарстана рассказали, когда изменится ситуация с обмелением Волги — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В ближайшее время уровень воды в Волге будет снижаться менее активно, чем в предыдущие месяцы. Такое заявление сделали в Минэкологии республики, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Как напомнили в ведомстве, летом на Куйбышевском водохранилище сбрасывают воду для сельскохозяйственных целей. Ситуация осложнилась после того, как Астраханская область попросила продлить пропускную способность хранилища на два месяца на время нереста. По этой причине уровень воды в Волге резко упал — до 49 метров. При этом нормальным считается показатель в 53 метра.

— В сентябре ситуация несколько изменилась. Куйбышевское водохранилище также срабатывается, но уже в меньшей мере. Мы надеемся, что с 11 сентября по 10 октября уровень будет снижаться менее активно, чем в предыдущие периоды, — рассказала начальник отдела Минэкологии Татарстана Татьяна Васильева.

Ученые полагают, что если ситуация будет повторяться, то это скажется на биологическом разнообразии. Местами на мелководье не хватает рыб, говорят они.

— Сейчас более благоприятный период. Период похолодания. Скоро дожди будут, изменится гидрологический режим. С другой стороны, уменьшился сброс на хранилище, поэтому постепенно начнется частичное восстановление, — прокомментировала заведующая кафедрой природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова.

Но по подсчетам специалистов, уровень воды продолжит свое снижение. Все из-за отсутствия осадков. Эксперты надеются, что ситуацию изменит снежные зимы.

Напомним, этим летом площадь обмеления Волги достигла невероятных размеров. Как рассказали синоптики, одна из причин этой проблемы — жаркая погода. Среднемесячная температура превысила климатическую норму на 5 градусов, а осадков в республике выпало в три раза меньше обычного.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов