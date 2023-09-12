Число госпитализаций пациентов с коронавирусом выросло в Татарстане в 1,4 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане несколько недель подряд наблюдается рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19. С 4 по 10 сентября в больницы попали 60 человек, что в 1,42 раза больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.



С 7 по 13 августа госпитализировали 23 татарстанца, заразившихся коронавирусом, с 14 по 20 августа — 28 человек, с 21 по 27 августа — 34 заболевших. С 28 августа по 3 сентября в больницы положили 42 зараженных.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По последним данным, в Татарстане с начала пандемии выявили 206 932 случая заражения COVID-19. Умерли от коронавируса 2 010 человек. Случаев выздоровления зафиксировали 204 725.

Вся важная информация о коронавирусе в республике, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина