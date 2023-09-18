Зинэтула Билялетдинов: «Рассчитывали на другую игру»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился эмоциями от волевой победы над «Витязем». Он заявил, что у тренерского штаба появились вопросы по ходу игры.

— Игра получилась сложноватой, рассчитывали на другую игру. Соперник играл с большой отдачей, у нас возникали определенные вопросы, которые мы решали по ходу матча. Хорошо, что выиграли, с победой, — цитирует его клубная пресс-служба.

Наставник также положительно оценил игру Дмитрия Яшкина. Хоккеист оформил в матче хет-трик.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Он — габаритный игрок, хорошо работает на пятаке. Живой, у него сильные, быстрые руки. Хорошо реагирует на шайбу, находит ее. Это хорошие качества для хоккеиста, — добавил Билялетдинов.

Напомним, «Ак Барс» в овертайме обыграл ХК «Витязь» со счетом 5:4. Помимо Яшкина отличились Дмитрий Кателевский и Вадим Шипачев. Последний забросил победную шайбу в овертайме.

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Айрат Назипов