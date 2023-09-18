Зинэтула Билялетдинов: «Рассчитывали на другую игру»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился эмоциями от волевой победы над «Витязем». Он заявил, что у тренерского штаба появились вопросы по ходу игры.
— Игра получилась сложноватой, рассчитывали на другую игру. Соперник играл с большой отдачей, у нас возникали определенные вопросы, которые мы решали по ходу матча. Хорошо, что выиграли, с победой, — цитирует его клубная пресс-служба.
Наставник также положительно оценил игру Дмитрия Яшкина. Хоккеист оформил в матче хет-трик.
— Он — габаритный игрок, хорошо работает на пятаке. Живой, у него сильные, быстрые руки. Хорошо реагирует на шайбу, находит ее. Это хорошие качества для хоккеиста, — добавил Билялетдинов.
Напомним, «Ак Барс» в овертайме обыграл ХК «Витязь» со счетом 5:4. Помимо Яшкина отличились Дмитрий Кателевский и Вадим Шипачев. Последний забросил победную шайбу в овертайме.
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