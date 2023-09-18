Хет-трик Дмитрия Яшкина помог «Ак Барсу» одолеть на своем льду ХК «Витязь»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский «Ак Барс» обыграл ХК «Витязь» в матче чемпионата КХЛ сезона-2023/2024. Матч закончился в овертайме со счетом 5:4 (2:1,1:1,1:2,1:0).

Еще на первой минуте Виталий Попов вывел гостей вперед. Затем «барсы» забросили три шайбы. Дубль сделал Дмитрий Яшкин, еще одна шайба на счету Дмитрия Кателевского. Хоккеист «Витязя» Станислав Яровой сократил отставание в счете на 29-й минуте игры. Его одноклубник — Илья Аркалов сравнял счет на 50-й минуте. Еще спустя 6 минут Дерек Барак вывел подмосковную команду вперед. Но на последних секундах встречи Дмитрий Яшкин сделал хет-трик и перевел игру в дополнительное время.

Окончательную точку в матче поставил Вадим Шипачев. Он забил в овертайме и принес победу команде.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В предыдущей игре «Ак Барс» обыграл нижегородский «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:3.

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Айрат Назипов