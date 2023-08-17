Владимир Путин призвал обновить парк общественного транспорта

Обновление парка городского транспорта в России — приоритетная задача, заявил президент России Владимир Путин.



— Сегодня регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысяч трамваев, а с учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет, безусловно, еще больше, — указал он.

Он отметил, что в этом вопросе необходимо опираться на собственную промышленность.

В августе перевозчики Казани обратились к пассажирам с просьбой заранее планировать с наступлением осени время поездок на общественном транспорте в связи с возможной задержкой автобусов по техническим причинам:

— Сегодня головная боль — эта автобусы старше 10 лет. От 15 до 30 сходов автобусов по технической причине фиксируем ежедневно. Из гаража автобус выходит в технически исправном состоянии, на линии происходит внештатная ситуация. 263 автобуса исчерпали свой ресурс и требуют замены, — заявил председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

Он указывал, что в действующие старые автобусы технически невозможно установить кондиционеры — это был один из вариантов, предложенных Минтрансом Татарстана. В этом случае цены на проезд должны были бы подняться на 30%. Перевозчики же поддержали вариант с установкой кондиционеров при обновлении автобусного автопарка. Однако пока вопрос об установке систем кондиционирования в автобусах остается открытым.

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Маргарита Головатенко