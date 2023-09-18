Казань стала одним из лидеров по числу участников забега «Кросс нации»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань в 2023 году стала одним из лидеров по числу участников забега «Кросс нации» — порядка 20 тысяч. Примерно столько же участников собрались в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба правительства России.

Всего в 2023 году на старт «Кросса нации» в регионах России вышли более полумиллиона человек. За 20 лет забег стал всенародным спортивным праздником, считает вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.



Всего мероприятия прошли в 84 регионах России. В забеге приняли участие спортсмены из более 100 городов. Участвовали и граждане новых регионов: жители Херсонской и Запорожской областей — сотни человек вышли на старты в Скадовске и Мелитополе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всероссийский день бега «Кросс нации» в России проводят ежегодно. Его организует Министерство спорта по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

в этом году «Кросс нации» в Казани обошелся без перекрытия дорог. Участники мероприятия бежали по Кремлевской набережной. Самым юным участником в Казани стала пятилетняя Яна Скузлова, а самым возрастным — 76-летняя Клавдия Николаева.

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Маргарита Головатенко