«Кросс нации — 2023» в Казани собрал почти 19 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более 18,7 тысячи человек приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации — 2023» в Казани, сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что самым юным участником стала пятилетняя Яна Скузлова, а самым возрастным — 76-летняя Клавдия Николаева.

В экстрим-парке «Урам» собрались 18 тысяч участников. Вместе с ними на старт вышли спортсмены-профессионалы, ветераны спорта и горожане с ограниченными возможностями здоровья. Еще 700 человек собрались в поселке Юдино на стадионе «Локомотив».

1 / 41 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Напомним, в этом году «Кросс нации» в Казани обошелся без перекрытия дорог. Участники мероприятия в городе бежали по Кремлевской набережной.

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Максим Кокунин