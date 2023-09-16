Казанский «Ак Барс» прервал серию побед нижегородского «Торпедо» из пяти матчей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл нижегородский «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:3, сообщает пресс-служба команды.

В первом периоде команды не забили ни одного гола. Во втором уже было заброшено сразу четыре шайбы. Первые две от нижегородцев — нападающие Максим Летунов и Андрей Белевич. Казанцы отыграли обе шайбы за счет Дмитрия Кателевского и Дмитрия Яшкина.

Третью шайбу казанцев забросил нападающий Кирилл Семенов, который вышел один на один с вратарем команды из Нижнего Новгорода. Затем «Торпедо» сравняло счет при помощи своего защитника Антона Силаева. Однако победную шайбу забросил нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев.

«Ак Барс» прервал серию побед нижегородского «Торпедо» из пяти матчей, а также поднялся на вторую строчку Востока. В активе команды стало 10 очков.

Напомним, 14 сентября казанский «Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» в первой игре «Зеленого дерби» в Уфе, игра завершилась со счетом 3:2. Чуть ранее, 12 сентября, «Ак Барс» обыграл «Динамо Минск» со счетом 2:1.



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Максим Кокунин