«Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» в первом «Зеленом дерби»

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

Казанский «Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» в первой игре «Зеленого дерби» в Уфе, игра завершилась со счетом 3:2.



Две шайбы прилетели уфимцам в первом периоде. Первый гол «Салават» забил в большинстве, а затем сравнял счет дублем. Уфимцы забили третью шайбу за пять минут до конца матча.

Шайбами в составе «Ак Барса» отметились Дмитрий Кагарлицкий и Станислав Галиев.

Следующий матч пройдет 16 сентября, начало в 17.00. «Ак Барс» сыграет с «Торпедо» в Казани.

realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко делился ожиданиями от предстоящего матча с ХК «Салават Юлаев». Он обратил внимание, что уфимцы перестроили игру:

— «Зеленое дерби» — название говорит само за себя. Ожидаем интересный хоккей. У соперника изменился состав, немного поменялся рисунок игры. Мы обратили на это внимание, учли, будем выстраивать свою схему игры, — передает его слова клубная пресс-служба.

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Маргарита Головатенко