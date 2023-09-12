«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов

Казанский «Ак Барс» обыграл «Динамо Минск» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, игра завершилась со счетом 2:1. Игра прошла в ледовом дворце «Татнефть Арена».

Победный гол в овертайме забил Кирилл Семенов.

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал, что хоккеисты казанской команды начали выполнять установки, которые они тренировали в предсезонке. Изменения были заметны в матче против ХК «Куньлунь Ред Стар».

В предыдущем матче казанский «Ак Барс» обыграл на своем льду ХК «Куньлунь Ред Стар». Матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24 закончился разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко