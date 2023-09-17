Главное о коронавирусе за неделю: рост числа госпитализаций в Татарстане, непригодные вакцины в Испании
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 11 по 17 сентября 2023 года.
За эту неделю в больницы попали 60 татарстанцев
- За прошедшую неделю в Татарстане коронавирус выявили у 63 человек. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 206 932 случая COVID-19.
- В Татарстане продолжает расти заболеваемость коронавирусом. С 4 по 10 сентября выявили 63 случая заражения, что на 16,6% больше, чем за предыдущую неделю.
- В регионе несколько недель подряд наблюдается рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19. С 4 по 10 сентября в больницы попали 60 человек, что в 1,42 раза больше, чем за предыдущие семь дней.
- Новых случаев смерти от COVID-19 в республике с 4 по 10 сентября не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.
С начала пандемии в России выявили 23 миллиона случаев COVID-19
- За последние семь дней по всей России коронавирус выявили у 7 688 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 23 003 453 случая COVID-19.
- По всей стране в больницу с COVID-19 попали 1 636 человек. Вылечились от коронавируса еще 4 509 жителей. В общей сложности в стране зафиксировано 22 451 028 случаев выздоровления.
- От COVID-19 за неделю умерли 10 россиян. Всего зарегистрировано 400 009 случаев смерти от коронавируса.
- В Алтайском крае после увеличения числа заболеваемости ОРВИ и COVID-19 на карантин закрыли шесть школ. Частично закрыты 328 классов в 49 школах, в том числе и в Барнауле.
- Каждый четвертый россиянин (24%) сегодня уверен, что ни он, ни его близкие не заболеют коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
- Иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации препаратом «Конвасэл», который разработан Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), сохраняется больше года, что не обеспечивает ни одна вакцина в мире.
Сын японского наследного принца заболел коронавирусом
- Более 100 млн доз вакцин от коронавируса в Испании признаны непригодными из-за устаревшей формулы. Сколько точно затрачено на эти препараты, неизвестно.
- Кампания по вакцинации от коронавируса начнется на две недели раньше предполагавшегося срока на фоне всплеска числа заражений. Вакцинация, которая должна была начаться 17 октября, стартует 2 октября.
- По меньшей мере девять случаев заражения новым штаммом коронавируса EG.5 («Эрис») зарегистрировано в Турции. Жители страны контактировали за границей и находятся в одной провинции Турции.
- Китайские власти с 20 сентября причислят оспу обезьян к инфекционному классу В (предусматривает меры строгого контроля), к которому в стране относят СПИД и коронавирус нового типа. Как уточняется в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, компетентные госорганы Китая окажут активное противодействие распространению заболевания.
- Врачи выявили заражение коронавирусом у 17-летнего принца Хисахито, сына японского наследного принца Акисино. Говорится, что у Хисахито также диагностирована повышенная температура. Сейчас принц проходит лечение на территории одной из императорских резиденций.
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