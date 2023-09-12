Заболеваемость COVID-19 в Татарстане выросла почти на 17%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане продолжает расти заболеваемость коронавирусом. С 4 по 10 сентября выявили 63 случая заражения, что на 16,6% больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

С 21 по 27 августа в Татарстане подтвердился 51 случая заражения коронавирусом. С 28 августа по 3 сентября COVID-19 заболели 54 жителя республики.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По последним данным, в Татарстане с начала пандемии выявили 206 932 случая заражения COVID-19. Умерли от коронавируса 2 010 человек. Случаев выздоровления зафиксировали 204 725.

Вся важная информация о коронавирусе в республике, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина