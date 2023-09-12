С начала пандемии в России выявили 23 млн случаев COVID-19 — умерли свыше 400 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 4 по 10 сентября коронавирус выявили у 7 688 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 23 003 453 случая COVID-19, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За семь дней в больницу с COVID-19 попали 1 636 человек. Вылечились от коронавируса еще 4 509 жителей. В общей сложности в стране зафиксировано 22 451 028 случаев выздоровления.

От COVID-19 за неделю умерли 10 россиян. Всего зарегистрировано 400 009 случаев смерти от коронавируса.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с 28 августа по 3 сентября коронавирус выявили у 5 217 россиян. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов