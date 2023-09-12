За неделю коронавирусом заболели 63 татарстанца

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 4 по 10 сентября коронавирус выявили у 63 человек. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 206 932 случая COVID-19, информирует федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

За неделю госпитализировали 60 татарстанцев. Выздоровели 32 человека. За все время зафиксировали 204 725 случаев выздоровления.

Новых случаев смерти от COVID-19 в республике с 4 по 10 сентября не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане с 28 августа по 3 сентября коронавирус подтвердился у 54 человек. Вся важная информация о коронавирусе в республике, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Айрат Назипов