Татарстанец обвиняется в убийстве своего знакомого

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Следственными органами СК России по Татарстану 34-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 10 сентября текущего года к обвиняемому, проживавшему в одном из сел Зеленодольского района, в гости пришел 39-летний знакомый, с которым они стали распивать алкогольные напитки. В какой-то момент обвиняемый, поссорившись с потерпевшим, дважды ударил его ножом в бедро. В результате он скончался от потери крови на месте.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, на этой неделе сообщалось, что житель Мензелинского района признан виновным в убийстве, совершенном 20 лет назад, а еще в покушении на убийство.



Все случилось в 2003 году. Подсудимый с двумя знакомыми поехал на рыбалку на один из островов Нижнекамского водохранилища. Там они распивали спиртное. Мужчина поругался с одним из своих знакомых. Дождавшись, когда тот уйдет спать в лодку, он нанес ему не менее пяти ударов топором по различным частям тела.

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Максим Кокунин