Жителя Татарстана признали виновным в убийстве 20 летней давности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Житель Мензелинского района признан виновным в убийстве, совершенном 20 лет назад, а еще в покушении на убийство, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



По версии следствия, все случилось в 2003 году. Подсудимый с двумя знакомыми поехал на рыбалку на один из островов Нижнекамского водохранилища. Там они распивали спиртное. Мужчина поругался с одним из своих знакомых. Дождавшись, когда тот уйдет спать в лодку, он нанес ему не менее пяти ударов топором по различным частям тела.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым, пока следователи-криминалисты не доказали причастность мужчины. Были установлены свидетели, давшие изобличающие его показания.

В ходе расследования было установлено, что в августе 2022-го в состоянии опьянения подсудимый, будучи вооруженным ножом и газовым баллончиком, напал на соседа. Он пытался ранить его ножом, однако дочь потерпевшего успела спрятать отца от злоумышленника.

Мужчину признали виновным, однако уголовное преследование по факту убийства, совершенного в 2003 году, прекращено по нереабилитирующим основаниям. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы.

50-летнего уроженца села Шпановка Кошкинского района Самарской области будут судить в Татарстане по делу об убийстве 28-летней давности. По версии следствия, убийство произошло в марте 1995 года. В августе 2022 года обвиняемого задержали в Северной Осетии. Он обратился в миграционную службу по вопросу восстановления паспорта, представившись чужим именем. Однако его личность идентифицировали по базе данных.



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Маргарита Головатенко