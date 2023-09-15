Капремонт моста по улице Назарбаева в Казани завершен на 84%

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Капитальный ремонт моста по улице Нурсултана Назарбаева в Казани выполнен на 84%. Работы планируются завершить до 15 октября, после чего объект должны открыть для движения, сообщили в мэрии города.

Рабочие занимаются устройством наружного освещения, конусов моста, откосов и автоматического полива. Устанавливаются барьерные и пешеходные ограждения. Асфальт уложен на площади 6 435 «квадратов», обустроен тротуар общей площадью 2 564 квадратных метра.

Количество полос движения на мосту увеличат с шести до восьми. Несущая нагрузка вырастет с 15 до 25 тонн на ось. Расширятся пешеходные зоны и появится велодорожка со стороны озера Нижний Кабан.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Напомним, мост по улице Назарбаева в Казани закрыли на капремонт в ночь на 28 сентября 2022 года. Председатель Комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов объяснил, что необходимость работ стала очевидной в 2019 году после обследования. Специалисты определили, что мост в аварийном состоянии.

Напомним, изначально ремонт моста по ул. Нурсултана Назарбаева в Казани планировалось завершить в 2024 году. Позже сроки сдвинули на ноябрь этого года. Затем их перенесли на октябрь.

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Айрат Назипов