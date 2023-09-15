Эксперт рассказал, что означает подаренная Путиным Ким Чен Ыну космическая перчатка

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/С Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном перед началом посещения космодрома «Восточный»

14 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин подарил председателю Государственного совета КНДР Ким Чен Ыну космическую перчатку. Президент Новосибирского регионального отделения Федерации космонавтики России Александр Тимофеев считает, что это подарок с глубоким смыслом.



— Я думаю, это очень хороший подарок, потому что Корея в космос выводит аппараты, но она оттуда ничего не спускает на землю. Она умеет летать в космосе, это баллистика. Но вокруг Земли надо облететь. А эта перчатка, которую подарил Путин, она летала вокруг Земли и реально была в космосе. Владимир Владимирович в смысле перспективы далекий человек, он понимает, о чем идет речь. Он намекнул Корее, что «ребят, давайте вашего корейского запустим космонавта. У вас будут такие перчатки, которые делаются на заводе «Звезда» в Томилино под Москвой, — цитирует эксперта «Газета.ru».

Тимофеев отметил, что каждая перчатка изготавливается индивидуально для конкретного космонавта, после чего на ней пишут инициалы владельца. Определить, какая именно перчатка была подарена Ким Чен Ыну, невозможно, так как ее фотография не была опубликована.

Напомним, Владимир Путин встретил Ким Чен Ына 13 сентября на космодроме «Восточный». В общей сложности их общение продлилось около 4 часов. Также российский и северокорейский лидеры провели встречу в формате тет-а-тет. Она продолжалась около часа.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Галия Гарифуллина