Владимир Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин встретил председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный. Сообщение опубликовано в соцсетях Кремля.
— Спасибо, что, несмотря на занятость, пригласили нас и тепло приняли, — обратился лидер Северной Кореи к Владимиру Путину.
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном пройдут с участием делегаций. При необходимости лидеры могут провести встречу и в формате «один на один».
Накануне Ким Чен Ын прибыл на поезде в Россию. На Дальнем Востоке его встретил министр природных ресурсов и экологии страны Александр Козлов.
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