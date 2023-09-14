Япония продолжит вводить санкции против России

Новый руководитель МИД Японии Ёко Камикава пообещала продолжить санкционную политику в отношении России. Об этом она сказала на своей первой пресс-конференции.

— Наша страна как председатель G7 будет продолжать дипломатические усилия в связи с конфликтом на Украине, такие как введение жестких санкций против России, — передает ее высказывания ТАСС.

В то же время Япония будет твердо придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Камикава также подчеркнула, что вопрос возобновления посещений могил бывших японских жителей Курил их родственниками является сейчас «одним из приоритетных» для японской стороны в отношениях с Россией.

— Мы будем добиваться от российской стороны скорейшего возобновления таких поездок, — подытожила она.

В конце января стало известно, что Россия не будет вести консультации по соглашению о морском промысле в районе Южных Курил с Японией. В ведомстве напомнили, что с началом специальной военной операции на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать, а администрация премьер-министра Фумио Кисиды стала вводить в отношении России недружественные меры, нарушая все международные нормы.

Позднее в российском МИДе подчеркнули, что тема мирного договора с Японией закрыта. При этом власти последней рассчитывают решить вопрос Курильских островов. Токио претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Сейчас они принадлежат России.

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Айрат Назипов